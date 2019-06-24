Выпускница из Екатеринбурга сдала ЕГЭ на 400 баллов

В Екатеринбурге выпускница 9-й гимназии Анастасия Пределина набрала максимальное количество баллов по четырем предметам на Едином госэкзамене (ЕГЭ). Девушка сдавала русский язык, математику, физику и информатику. По всем предметам она получила по 100 баллов, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

«Анализируя итоги ЕГЭ, мы ежегодно отмечаем позитивную динамику. Например, увеличивается количество выпускников, сдавших ЕГЭ по математике на высший балл. В этом году в регионе 19 стобалльников по химии, 11 по истории, семь по литературе, 13 по профильной математике, 18 по физике, 21 по литературе, восемь по обществознанию и трое – по иностранному языку»,— рассказал свердловский министр образования Юрий Биктуганов.

Ранее “Ъ-Урал” сообщал, что Анастасия Пределина является победителем и призером олимпиад и соревнований регионального, всероссийского уровней по математике, физике в личном и командном первенстве.

В этом году в Свердловской области для сдачи ЕГЭ зарегистрировались более 18 тыс. выпускников. 100 баллов получили 34 выпускника. Из них 31 выпускник 11-х классов. Окончательные результаты по ЕГЭ объявят 15 июля.