Выпускница из Екатеринбурга сдала ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов

В Екатеринбурге выпускница 9-й гимназии Анастасия Пределина получила максимальное количество баллов по трем предметам на Едином госэкзамене (ЕГЭ). Как сообщили в мэрии, девушка получила по 100 баллов по математике, физике и русскому языку.

«Анастасия является победителем и призером олимпиад и соревнований регионального, всероссийского уровней по математике, физике в личном и командном первенстве. Девушка активно участвует в социально-культурных проектах и претендует на получение аттестата с отличием»,— рассказали в пресс-службе администрации.

В этом году в Свердловской области для сдачи ЕГЭ зарегистрировались более 18 тыс. выпускников. 100 баллов получили 34 выпускника. Из них 31 выпускник 11-х классов. Окончательные результаты по ЕГЭ объявят 15 июля.