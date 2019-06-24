«Выбор» не смог вернуть изъятые воронежские яблоневые сады в Верховном суде

Судья Верховного суда РФ Наталья Чучунова отказалась передавать на рассмотрение в судебную коллегию высшей инстанции по экономическим спорам кассационную жалобу воронежского ООО «Специализированный застройщик "Выбор"» в рамках спора об изъятии из собственности 27,1 га яблоневых садов. Речь идет об участке площадью более 52 га в районе улицы Шишкова. Этот участок приватизировало ООО «Спартан», которое затем продало его частями «Выбору» и ООО «Атлант».

Напомним, в январе 2018 года суд решил доставшийся «Атланту» участок возвратить в собственность государства, а землю «Выбора» оставить у компании. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд вернул в собственность государства и участок «Выбора», арбитражный суд Центрального округа это постановление оставил без изменения. После этого строительная компания, принадлежащая депутату воронежской облдумы Александру Цыбань, обратилась в Верховный суд.

Подробнее о споре вокруг участка читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Из яблоневого сада вырос приговор».

Сергей Калашников