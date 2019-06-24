12 домов воронежских застройщиков ждут одобрения от банков за неделю до перехода на эскроу-счета

В Воронежской области банки в данный момент одобрили три из 15 актуальных заявок застройщиков на открытие эскроу-счетов для финансирования жилищных проектов по новой схеме, на которую рынок должен перейти с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба облправительства по итогам совещания у курирующего стройку вице-губернатора Сергея Честикина. Уточняется, что Воронежской области на проектное финансирование, помимо шести объектов, где все формальности уже завершены, должны перейти еще 16 домов. По одному из них еще не подана заявка в банк.

У девелоперов во многих случаях остается возможность достраивать жилье по старой схеме, за деньги дольщиков. По данным облправительства, по состоянию на конце июня в области региона идет строительство 209 многоквартирных домов общей площадью свыше 2,2 млн кв. м. 72 из них строятся без привлечения средств дольщиков. Шесть домов уже строятся с использованием эскроу-счетов. 80 домов соответствуют критериям правительства РФ, которые позволяют достроить их по старой схеме, а еще 28 — находятся за неделю до перехода на новую схему финансирования «в непосредственной близости от достижения критерия готовности».

Ранее застройщики Воронежской области отреагировали на возможность отсрочки перехода на новую схему финансирования с использованием эскроу-счетов с 1 июля на 1 октября, которую сначала допустили, а потом опровергли представители Минстроя. Участники местного рынка говорят, что это «нужная мера», которая помогла бы им в активный строительный сезон завершить часть домов по старым правилам, получая деньги от дольщиков напрямую. Но и девелоперы, и представители отраслевых организаций сомневаются, что сроки в итоге скорректируют.

Подробнее о реакции рынка на реформу читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Девелоперы настраиваются на эскроу-счета».

Сергей Калашников