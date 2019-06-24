Путин заявил о рекордном росте выручки от экспорта военной продукции

Президент России Владимир Путин заявил о росте выручки от экспорта военной продукции на 45%. Совокупный портфель заказов, по его словам, достиг рекордного показателя почти в $54 млрд.

«Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвертый год подряд и вплотную приблизились к отметке $16 млрд. При этом в первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется»,— сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам международного военно-технического сотрудничества (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

По словам президента, на данный момент Россия «уверенно занимает второе место» на мировом рынке вооружений. «Благодаря последовательной реализации принятых в ходе предыдущих заседаний решений в 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на 2%»,— добавил он.

Как сообщал в интервью “Ъ” директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, экспорт российских вооружений уже на протяжении трех лет удается удерживать на уровне $15 млрд. По состоянию на конец 2018 года портфель заказов составлял около $55 млрд.

Подробности — в интервью “Ъ” с директором ФСВТС.