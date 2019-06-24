В Казани осудили организатора агентства интим-услуг с несовершеннолетними

В Казани 35-летнего местного жителя приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию агентства интим-услуг, где в том числе работали несовершеннолетние девушки. Как сообщает прокуратура, мужчина признал свою вину в вовлечении занятием проституцией (ч.1 ст. 240 УК РФ), однако отрицает свою причастность к организации притона и принуждению девушек.

Согласно материалам дела, в 2015 году мужчина организовал заведение в Казани на территории Приволжского района. Следствие считает, что оно работало до 2018 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Как писал “Ъ-Казань”, по аналогичному обвинению в Альметьевске была осуждена 37-летнюю женщину. Она получила шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. По материалам дела, подозреваемая руководила агентством интим-услуг с 2015 по 2017 год.

“Ъ-Казань”