В Альметьевске осудили организатора агентства интим-услуг с несовершеннолетними работницами

Альметьевский горсуд приговорил 37-летнюю женщину к шести годам лишения свободы в колонии строго режима за организацию агентства интим-услуг (ст. 241 УК РФ) . Как сообщает прокуратура Татарстана, также 1,5 года в колонии-поселения получил подельник подсудимой.

По материалам суда установлено, что с января 2015 по июль 2017 года года подсудимые вовлекали в занятия проституцией девушек, среди которых были несовершеннолетние. Подсудимые свою вину не признали.

Приговор в силу не вступил.

“Ъ-Казань”