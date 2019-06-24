На месте строительства путепровода во Всеволожске приступили к переустройству инженерных сетей

Дорожники приступили к переустройству инженерных сетей на месте строительства развязки с двухпутным путепроводом у станции Мельничный ручей во Всеволожске. При этом вся актуализация рабочей документации по объекту завершится в июле, сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

Как пояснил глава ведомства Юрий Запалатский, речь идет об одновременном переустройстве десяти видов сетей: от газопровода и наружного освещения до сетей связи и железнодорожного транспорта. В настоящий момент на строительной площадке практически полностью завершен снос деревьев, на месте которых пройдет развязка и сам путепровод.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что проектная протяженность путепровода у станции Мельничный ручей составит 1,2 км, для движения будет предусмотрено четыре полосы. Сметная стоимость стройки — 1,5 млрд рублей. Развязка должна быть построена в 2022 году.