Средняя выплата по ОСАГО в 2019 году выросла на 3,5%

В 2019 году средняя выплата по ОСАГО в России выросла на 3,5% и составила 66,3 тыс. руб., сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

За первые пять месяцев страховщики собрали с автовладельцев на 4,7% меньше, чем в январе-мае прошлого года. Общая сумма премий составила 85,4 млрд руб. При этом сумма выплат по страховым случаям составила 63 млрд руб., увеличившись на 10,4% по сравнению с 2018 годом.

«Пока конкуренция все еще сильна и, уверен, средняя премия по обязательной 'автогражданке' пока расти не будет»,— заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин подписал проект поправок Минфина к закону об ОСАГО, юридически приравняв бумажные полисы ОСАГО к электронным.