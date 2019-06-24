СКР возбудил уголовное дело после гибели мужчины во время драки в Нижних Сергах

Нижнесергинский межрайонный следственный отдел СКР (Свердловская область) возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели мужчины во время драки в Нижних Сергах.

Как ранее писал “Ъ”, 22 июня в 21:10 правоохранительные органы получили сообщение об уличной драке около одного из баров на улице 50 лет Октября. Позднее стало известно, что в ходе конфликта погиб мужчина азербайджанской национальности 1970 года рождения. Известно, что на месте происшествия для предотвращения беспорядков вводился отряд ОМОНа. Полиция установила, что причиной конфликта стала личная неприязнь. По предварительным данным, мужчина умер из-за болезни сердца.

В департаменте информполитики Свердловской области объяснили, что драка произошла на бытовой почве и не связана с межнациональным конфликтом. Местная азербайджанская диаспора и генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге также отрицают национальную причину конфликта.