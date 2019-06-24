В уральский город ввели ОМОН после драки со смертельным исходом

В городе Нижние Серги (Свердловская область) вводили отряд ОМОНа после уличной драки, произошедшей возле одного из баров, в которой погиб мужчина азербайджанской национальности. По данным местных СМИ, ОМОН прибыл, чтобы не допустить беспорядков. Однако позже сотрудников ОМОНа вывели из города.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального МВД “Ъ” не удалось. Телефон ведомства не отвечал.

Инцидент произошел 22 июня в 21:10 на улице 50 лет Октября. Тело мужчины 1970 года рождения обнаружили на месте происшествия полицейские. «Представителям МВД удалось по горячим следам установить второго участника инцидента. Им оказался также местный житель, рабочий коммерческого предприятия 1975 года рождения. Умерший и второй мужчина ранее не судимы. Оперуполномоченные выяснили, что между ними на почве личной неприязни произошел конфликт, в ходе которого оба получили телесные повреждения. В настоящее время нашими коллегами из регионального СКР устанавливаются очевидцы, ведется тщательное разбирательство»,— рассказал глава пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По результатам вскрытия установлено, что мужчина умер из-за сердечного заболевания. По факту инцидента СКР проводит проверку. В департаменте информполитики Свердловской области заверили, что драка произошла на бытовой почве и не связана с межнациональным конфликтом. Национальную подоплеку отрицают и в местной азербайджанской диаспоре и генконсульстве Азербайджана в Екатеринбурге.

Артем Гирш, Екатеринбург