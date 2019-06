После аварии с танкером в Новороссийском порту причал был выведен из работы

В минувшую субботу, 22 июня, около 3 часов ночи в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) танкер FOS Hamilton (судовладелец - Hamilton Shipping L The Trust Company of the Marshall Islands, Inc.) во время швартовки навалился на причал №1А нефтерайона «Шесхарис».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, у судна повреждена корма левого борта, но герметичность не пострадала. На данный момент проводится анализ технического состояния танкера для его дальнейшей эксплуатации.

В ПАО «НМТП» сообщили, что уполномоченными органами уже начато расследование, которое определит причины инцидента. На время проведения обследования причал № 1А, куда швартовался танкер, выведен из работы. Для исполнения графика обработки судов, номинированных на причал № 1А, их погрузка будет осуществляться на причале № 2.

Василий Хитрых