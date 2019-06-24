ТОП-5 приложений для хорошей фигуры

Сезон «Худеем к лету» практически завершен, но шанс запрыгнуть в последний вагон, расставшись с парочкой совершенно лишних килограммов, еще есть. Если хотите блистать на пляже в новом купальнике, скачайте на свой смартфон одно из приложений, которое поможет добиться нужной формы с удовольствием.

1. «Дневник массы тела»

Для начала необходимо вообще понять — а надо ли сбрасывать лишние килограммы и сколько? Зачастую самооценка в этом вопросе сбоит, поэтому стоит привлечь независимых экспертов.

Это приложение быстро подсчитает индекс массы тела (ИМТ) и четко покажет вашу норму. Просто укажите дату рождения, вес, рост и посмотрите на специальный цветовой индикатор.

2. «Диета. Похудение. Здоровье. Правильное питание»

Итак, если вы определились с тем, что нормальный вес — это, увы, не про вас, срочно переходите к теории.

Простая истина, которую не грех повторить: двухразовый режим с упором на кефир и гречку в диете не помощник. Шанс получить в итоге дополнительный вес, проблемы со здоровьем и много негативных эмоций очень велик. Чтобы худеть, нужно прежде всего «разогнать» обмен веществ. Как это сделать — подскажет приложение. Здесь есть десятки диет и советов, систем питания и народных средств, признанных вполне годными для нашей цели.

Кроме того, в приложении подробно разобраны комплексы упражнений для похудения. И что немаловажно, здесь можно найти информацию о популярных средствах для похудения и их «побочках», о которых не рассказывают продавцы. Все кратко, емко и по делу.

3. «Шагомер»

Как, он еще у вас не установлен?! Кстати, проверьте, чтобы настройки были выставлены правильно и программа не считала вам «шаги», когда вы активно работаете за компьютером или едете на машине, периодически «запинаясь» о неровности дороги.

4. «Худеем за 30 дней»

В отличие от других приложений с комплексами упражнений на каждый день, здесь расписан план тренировок на месяц. Они меняются каждый день — ведь перегружать одну и ту же группу мышц постоянно нельзя. Есть здесь и дни отдыха, в общем, все по-настоящему. Кроме того, из приложения можно перейти в YouTube, где к каждому упражнению подобрано видео для иллюстрации правильного выполнения.

5. «Худеем вместе. Дневник калорий»

Приложение позволяет считать калории с учетом необходимых для питания белков, жиров и углеводов. Бонусом вы получите информацию о том, сколько дней вам осталось до достижения идеала. Здесь же учитывается физическая нагрузка. Кстати, прогулки с детьми и животными, уборка и работа за компьютером — это тоже нагрузка, которую можно засчитать в свою копилку потраченных калорий. Главное — не забывать вносить данные за день.