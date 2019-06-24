Банк «Возрождение» снизил ставки по ипотечным кредитам Банк «Возрождение» снизил ставки по всем видам ипотечных кредитов. Минимальная базовая ставка по кредиту на приобретение недвижимости теперь составит 9,99% годовых, а для клиентов ключевых партнеров или зарплатных клиентов банка «Возрождение» – 9,69% годовых.

Приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты на первичном рынке жилья в Банке можно по ставке от 9,69% при первоначальном взносе от 20% и от 10,29% при первоначальном взносе от 10% до 20%.

Ставка по кредиту на приобретение квартиры или апартаментов на вторичном рынке жилья составляет от 9,69% годовых при первоначальном взносе от 20% и от 10,29% годовых при первоначальном взносе от 15% до 20%. При оформлении ипотечного кредита на готовый дом ставка составляет от 11,19% годовых при первоначальном взносе от 30% и при сумме кредита от 3 млн руб. включительно и от 11,49% годовых при первоначальном взносе от 30% и при сумме кредита до 3 млн руб.

Сумма ипотечного кредита на первичном и вторичном рынке составляет от 300 тысяч до 30 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет.

Новые условия распространяются не только на получение ипотечного кредита в банке «Возрождение», но и на рефинансирование ипотечных займов, выданных другими кредитными организациями.

Получить полную информацию по всем ипотечным программам банка «Возрождение» можно в любом офисе Банка, на сайте www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Ипотека» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).