Финн до Чикаго доведет

В ночь на понедельник мужская сборная России потерпела поражение от Бразилии в предварительном раунде Лиги наций по волейболу. Тем не менее она выполнила задачу-минимум на этапе в Куябе, одержав две победы — над Германией и Болгарией. Сейчас в ее активе девять выигранных матчей, и она имеет высокие шансы попасть в финальную стадию турнира, которая состоится в Чикаго 10–14 июля. Две победы на заключительном этапе в Брисбене в противостоянии с Австралией, Аргентиной и Китаем железно гарантируют россиянам участие в «Финале шести».

Сборная России продолжает успешное путешествие в Лиге наций и уже близка к его конечному пункту — «Финалу шести» в Чикаго. После сложного выезда в иранскую Урмию она совершила не менее простой и энергозатратный вояж в бразильскую Куябу, где вновь решила стоявшую перед ней задачу — одержать как минимум две победы в трех матчах. Причем на этот раз россияне добились своей цели еще более стесненными средствами, так как в Южную Америку не полетели ведущие доигровщики национальной команды Егор Клюка и Дмитрий Волков, которым предоставили отдых.

Как и ожидалось, они взяли верх над Германией (3:1) и Болгарией (3:0), а потом проиграли хозяевам площадки (0:3). Справиться и с бразильцами практически не представлялось возможным, учитывая, что те выставили оптимальный состав, в котором были их главные звезды Бруно, Уоллес, Лукас, Рикардо Лукарелли. Разве что не хватало натурализованного кубинца Йоандри Леала, оставшегося в резерве. К тому же в этом матче не участвовал лучший бомбардир сборной России Виктор Полетаев, набравший 40 очков в двух предыдущих встречах. Кроме того, позицию связующего вместо Игоря Кобзаря занял Дмитрий Ковалев, основного либеро Валентина Голубева заменил Роман Мартынюк, а по ходу игры в зону запасных отправился и Ярослав Подлесных. Таким образом, в третьем сете за доигровку отвечали новички Федор Воронков и Антон Семышев, и, кстати, именно эта партия едва не завершилась в пользу российской команды (26:28). Впрочем, и Подлесных, не надо забывать, дебютировал в сборной только в нынешнем сезоне, хотя уже успел доказать свою состоятельность и навязать конкуренцию Волкову.

Очевидно, что для тренерского штаба во главе с Туомасом Саммелвуо противостояние с мощной Бразилией на данном этапе носило не принципиальный, а скорее подготовительный характер. Тем более и турнирная ситуация позволяла экспериментировать. Одержав 9 побед в 12 матчах, за тур до финиша предварительного раунда россияне сделали весомую заявку на выход в «Финал шести». Сейчас они находятся на четвертом месте. У ближайших преследователей Италии и Польши, располагающихся на пятой и шестой строчках, на одну победу меньше. Чтобы квалифицироваться в решающую стадию Лиги наций, нужно финишировать в пятерке, потому что еще одна путевка на правах организаторов «Финала шести» в любом случае будет отдана американцам, судя по всему, не попадающим туда по спортивному принципу.

Российские волейболисты заканчивают предварительный раунд в Брисбене, где их соперниками станут сборные Австралии (28 июня), Аргентины (29 июня) и Китая (30 июня). Достаточно выиграть два матча, и такой результат гарантирует им попадание в «Финал шести». Даже экспериментальной команде Саммелвуо — а на Зеленом континенте она сыграет еще и без Полетаева — по силам разобраться, например, с аутсайдерами турнира австралийцами (две победы) и китайцами (одна). Пока новый наставник россиян довольно грамотно вел своих подопечных по Лиге наций, поэтому шансы на то, что финн доведет их до Чикаго, очень высоки. Вообще, велика вероятность, что лишними окажутся итальянцы, у которых тяжелый календарь на финише. Так что шестерка финалистов, скорее всего, будет иметь следующий вид: Бразилия, Иран, Франция, Россия, Польша и США.

Александр Ильин