Банк «Открытие»: молодежь выбирает дебетовые карты и мобильные сервисы 27 июня в России отмечается День молодежи. Накануне праздника банк «Открытие» провел исследование финансовых предпочтений молодых клиентов в возрасте от 18 до 24 лет.

Количество и доля активных клиентов в возрасте 18-24 года в банке «Открытие» растет. В первом квартале 2019 года эта доля увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 0,3 процентных пункта и достигла 5,6%.

Самый популярный финансовый продукт у данной аудитории – дебетовая карта: ею пользуется порядка 90% молодых клиентов. При этом только у 32% из них карта не является зарплатной.

Для молодой аудитории банка характерна достаточно высокая покупательская активность. Молодежь предпочитает тратить большую часть заработанных денег на продукты питания, отдых и развлечения, одежду и обувь, гаджеты и мобильную связь. Пока молодым клиентам не присуща сберегательная модель финансового поведения, более типичная для людей старшего возраста: доля вкладчиков среди молодежи – всего 3,5% (второе место в рейтинге).

На третьем месте в рейтинге популярности финансовых продуктов у молодых клиентов – кредит наличными (2,5%): возможность брать кредиты у клиентов в возрасте 18-24 года пока ограничена отсутствием достаточного уровня доходов.

Так называемое «поколение Z» (как принято называть рожденных после 1995 года) демонстрирует явно выраженную приверженность новым сервисам и удобным финансовым технологиям. «Смартфон стал для наших молодых клиентов не только главным гаджетом, но и основным финансовым помощником. Показательно, что 76% клиентов банка моложе 25 лет пользуются мобильным банком и только 18% – интернет-банком», - комментирует старший вице-президент, заместитель руководителя розничного блока банка «Открытие» Екатерина Маслова.