Власти Греции проверят ресторанный бизнес на адекватность цен и уплату налогов

Министерство финансов Греции отреагировало на многочисленные жалобы туристов и местных жителей на высокие цены в ресторанах на греческих островах в Эгейском море и начало проверки. Как сообщает газета The Times, в ближайшие недели налоговые инспекторы проведут 50 500 проверок, в том числе по факту возможного уклонения от уплаты налогов этими заведениями.

С начала проверок уже было закрыто одно из заведений, где за мясное ассорти посетители платили по €760. Кроме того, как выяснилось, этот ресторан за один день не выдал 34 чека на общую сумму €25 800. Среди жалоб туристов на неадекватные цены в ресторанах острова Миконос — счет на €713 на двух посетителей, при этом один только цыпленок гриль обошелся им в €78. В другом ресторане американский турист заплатил €591 за одно блюдо с кальмарами. Туристы также жалуются на то, что владельцы ресторанов зачастую навязывают угощение или услуги, за которые приходится платить немалые деньги, хотя в реальности они стоят в 10 раз дешевле.

Как отмечает The Times, на минувших выходных на Миконосе были закрыты также несколько отелей, которые не оформили официально бронирования номеров на сумму €17 тыс., сделанные через интернет.

Алена Миклашевская