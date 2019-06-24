Самарская губдума проголосовала за введение платных парковок в областном центре

Самарская губдума проголосовала за введение платных парковок в Самаре и штрафах за неоплату. Об этом сообщил в «Твиттере» депутат регионального парламента Михаил Матвеев.

Ранее губернская дума рассмотрела проект поправок, который подразумевает введение санкций за неоплату стоянки на платной парковке. При этом в Самаре пока нет самих платных парковок. В администрации города предполагают, что при введении штрафа в 1500 руб. городской бюджет получит около 102,33 млн руб. ежегодно.

Подробнее о введении платных парковок в Самаре читайте в публикации “Ъ-Волга” «Остановка не запрещена».

Андрей Сазонов