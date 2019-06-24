Два активиста, задержанные накануне возле Гостиного двора, остаются в полиции

24 июня, понедельник
Двое участников несанкционированного митинга возле Гостиного двора, задержанных накануне, остаются в 28-м отделе полиции. Им вручены протоколы по статье 20.2 КоАП ( нарушение организации митинга).
Как сообщает «Фонтанка.ру», задержанные — Александр Васильев и Алексей Соловьев.
Всего по данным издания во время акции были задержаны четверо, двое были отпущены.
Напомним, что акции протеста «Общество требует справедливости» вчера прошли в нескольких городах страны. В Москве на митинге были задержаны более 200 человек. В Петербурге акция согласована властями города не была.