Два активиста, задержанные накануне возле Гостиного двора, остаются в полиции

Двое участников несанкционированного митинга возле Гостиного двора, задержанных накануне, остаются в 28-м отделе полиции. Им вручены протоколы по статье 20.2 КоАП ( нарушение организации митинга).

Как сообщает «Фонтанка.ру», задержанные — Александр Васильев и Алексей Соловьев.

Всего по данным издания во время акции были задержаны четверо, двое были отпущены.

Напомним, что акции протеста «Общество требует справедливости» вчера прошли в нескольких городах страны. В Москве на митинге были задержаны более 200 человек. В Петербурге акция согласована властями города не была.