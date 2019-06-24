ЮУЖД переходит на цифровые рельсы

20 июня в Челябинске прошел транспортно-логистический форум «Повышение уровня клиентоориентированности как фактор реализации точек роста Южно-Уральской железной дороги». ЮУЖД, выступившая организатором мероприятия, собрала на одной площадке своих клиентов – представителей промышленных предприятий Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Встреча прошла в формате круглых столов, а одной из главных тем стала цифровизация.



Выступая с приветственным словом, первый заместитель начальника ЮУЖД по экономике, финансам и корпоративной координации Александр Сельменских отметил, что первый транспортно-логистический форум, который проходил в Челябинске в прошлом году, дал важные результаты. «Одной из ключевых задач, которую мы с вами определили тогда, была необходимость вывоза грузов в условиях дефицита подвижного состава. Проект по сокращенному обороту вагонов был запущен и дал свои результаты. За десять месяцев (с августа по май) вы вывезли более 2,5 млн тонн нерудных грузов. За счет сокращения оборота вагонов на 11% или двое суток мы увеличили эффективность того подвижного состава, который смогли вовлечь в проект, это позволило перевезти на 400 тыс. тонн больше. И это достойный результат нашей совместной работы», — сказал Александр Сельменских.

При этом в 2019 году, по его словам, ситуация с подвижным составом изменилась, и в первом полугодии наблюдается профицит вагонов, количество предложений операторов выше спроса. «Нам нужно четко понимать, какими решениями дополнить проект, чтобы он имел дальнейшее продолжение, даже в период низкого спроса на вагоны. И тут мы ждем ваших предложений», — обратился первый заместитель начальника ЮУЖД к участникам форума.

В этот раз форум было решено провести в формате живого обсуждения по наиболее актуальным темам своевременного освоения существующей грузовой базы. На площадке мероприятия было организовано шесть круглых столов, участники которых обсудили, в частности, вопросы логистики, организации ускоренной доставки грузов, перевозок на короткие расстояния, сбалансированного распределения грузопотока.

«Этот форум полностью посвящен клиентоориентированности. На этот раз мы наметили список проблемных вопросов для круглых столов и решили спросить наших клиентов, какие темы им бы хотелось обсудить. В итоге наши мнения совпали. В обсуждении принимали участие не только представители крупных клиентов, но и малый и средний бизнес – перспективный сегмент, который пока нами не очень широко охвачен, и которому мы сейчас уделяем очень большое внимание», — комментирует начальник Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Александр Ворошнин.

Одной из ключевых тем, обсуждаемых на форуме, стала цифровизация, которая позволяет снижать затраты, оптимизировать процессы и делать более конкурентоспособной продукцию клиентов-грузоотправителей.

«Ближайшим трендом станет создание услуг сквозных перевозок всеми видами транспорта, организованных на базе единых цифровых платформ. Безопасная технология блокчейна, которая предполагает использование определенных данных по всей цепи, обеспечит удешевление всего процесса перевозки. А применение искусственного интеллекта позволит более точно прогнозировать объемы и параметры работы», — рассказал Александр Сельменских.

Электронное взаимодействие с участниками транспортного рынка на ЮУЖД полностью организовано в системе ЭТРАН – от подачи заявки на перевозку до выдачи груза и предоставления финансовых документов. Компании, работающие в этой системе, обеспечивают 98% погрузки дороги. По словам Александра Ворошнина, сейчас идет работа над тем, чтобы к ЭТРАН был доступ со смартфонов и планшетов, что даст возможность управлять процессами из любой точки мира.

Также ЮУЖД разрабатывает пилотный проект по внедрению комплексной системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система). Это решение позволит фиксировать запросы, поступающие по всем каналам, а также обеспечивать диалог с грузоотправителями с помощью различных инструментов общения в интернете.

Клиенты отмечают, что цифровизация взаимоотношений с ЮУЖД позволила эффективнее выстраивать работу. «Мы полностью перешли на электронное взаимодействие с железной дорогой, это значительно упростило все процессы, связанные с выставлением счетов-фактур, аналитики, перечислением средств», — говорит начальник управления логистики группы ЧТПЗ Диана Медведь. По ее словам, сейчас в стадии разработки совместный проект компании с РЖД по управлению сырьевыми ресурсами группы.