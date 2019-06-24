Задержаны трое подозреваемых в убийстве мужчины в Соль-Илецке

Силовики задержали еще троих из соучастников нападения на мужчину в Соль-Илецке. В преступлении подозреваются жители Оренбурга 28, 32 и 35 лет, один из которых ранее судим. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Правоохранители установили, что в ночь на 9 июня текущего года в районе развлекательного комплекса «Зодиак» вооруженная группа неустановленных лиц напала на 30-летнего местного жителя. Его госпитализировали, и впоследствии мужчина скончался.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства группой лиц (п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ). Ранее по подозрению в преступлении были задержаны двое из соучастников нападения, жители Оренбурга 25 и 29 лет. В настоящее время они арестованы, и им предъявлено обвинение.