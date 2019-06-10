Силовики разыскивают преступников, застреливших мужчину у кафе в Оренбуржье

Возбуждено уголовное дело по факту убийства группой лиц жителя Соль-Илецка (п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ). Преступление было совершено в ночь на 9 июня текущего года в районе развлекательного комплекса «Зодиак». Об этом сообщает региональное СУ СК.

«Группа неустановленных лиц осуществила нападение с применением оружия на 30-летнего местного жителя. Пострадавший был доставлен в больницу»,– говорится в сообщении.

Впоследствии мужчина скончался от полученных травм. В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Георгий Портнов