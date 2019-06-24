Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ

Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время. Свое решение он объяснил обысками, которые ФСБ провела на прошлой неделе в его музее «Собрание» в Москве.

«Я не был в России с марта и вообще не планировал приезжать в ближайшее время, но из-за этой истории не приеду тем более, пока с этим делом не разберутся. Неадекватные вещи творятся. Активной деятельности у меня в России нет, только музей, он работает сам по себе»,— сказал господин Якобашвили «Русской службе BBC». Сейчас бизнесмен находится во Франции. «По работе я езжу в Женеву, Лондон, в Конго, Руанду. Сегодня я во Франции»,— рассказал он.

Позже на вопрос RNS о том, принимал ли он решение об отказе возвращаться в Россию после обысков, бизнесмен ответил: «Я ВВС сказал, что я с марта месяца не нахожусь в России, потому что я работаю, у меня много дел здесь дел. В России у меня нет интересов, только музей. Дальше вопрос, что случилось сейчас. Конечно, это требует определенного выяснения. Мне потребуется время, вот и все. Не было, не было ничего такого. Чего мне летом приезжать?»

Напомним, обыск в музее длился несколько часов. Бизнесмен и ФСБ не рассказали, что стало поводом для проведения следственных мероприятий. По одной из версий обыск мог быть со спором между Давидом Якобашвили и его бывшим бизнес-партнером Борисом Минахи. Их конфликт стал предметом гражданского разбирательства в Таганском райсуде столицы. Истец требовал взыскать с Давида Якобашвили задолженность по договорам займа, якобы заключенным между ними на сумму $4,7 млн. Сам господин Якобашвили настаивал в суде, что денег в долг у своего партнера он не брал.

На обыски отреагировал уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов. Он назвал дело «удивительным» и заявил, что на одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» пытаются оказать давление.

Давид Якобашвили является вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Бизнесмен занимает 145-ю строчку в российском рейтинге Forbes, его состояние оценивается в $750 млн. Самым крупным активом господина Якобашвили является 51% в нефтетрейдере Petrocas Energy Holding.

Подробнее — в материале “Ъ” «К Давиду Якобашвили пришли через музей».