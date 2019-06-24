Mini показала тизер нового John Cooper Works GP

Mini John Cooper Works GP. Фото: Mini

Mini John Cooper Works GP. Фото: Mini

Три поколения Mini John Cooper Works GP. Фото: Mini

Прототип модели, проходящей предсерийные испытания, был представлен в рамках гонки «24 часа Нюрбургринга». Автомобиль отличается от базового хэтчбека агрессивным аэродинамическим обвесом и спортивной подвеской. Ранее стало известно, что модель получит 300-сильный двигатель, что сделает новый John Cooper Works GP самым мощным дорожным автомобилем марки за всю ее историю.

Новый John Cooper Works GP марка обкатывает вместе с двумя предыдущими поколениями Mini John Cooper Works GP, которые были представлены в 2006 и 2012 году. Заявлено, что хэтчбек пройдет круг по «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг») быстрее 8 минут — лучшим временем предыдущего поколения модели был результат 8:23.

Серийная версия нового Mini John Cooper Works GP выйдет тиражом в 3 тыс. экземпляров.