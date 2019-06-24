Экс-главком ВМФ будет работать вице-президентом ОСК по военному кораблестроению

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Владимир Королев будет работать в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) вице-президентом по военному кораблестроению, рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе» глава ОСК Алексей Рахманов. Он уточнил, что господин Королев приступит к выполнению обязанностей в июле.

«По мере завершения своих трудовых и служебных отношений с Минобороны Владимир Иванович (Королев.— “Ъ”) выходит на работу также в диапазоне 10–11 июля»,— сказал глава ОСК. Как добавил господин Рахманов, в эти же сроки на работу выйдет новый вице-президент ОСК по гражданскому судостроению. Кто займет эту должность, в ОСК не уточнили.

На военной службе Владимир Королев пробыл 46 лет. Он был освобожден от должности по указу президента Владимира Путина в мае 2019-го. Главнокомандующим ВМФ назначен адмирал Николай Евменов.

Подробнее о смене главы ВМФ — в публикации “Ъ” «Флоту сменили командующего».