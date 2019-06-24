Самым популярным автобусным маршрутом у россиян стало направление «Москва – Петербург»

Наиболее востребованным у российских путешественников летом этого года стал автобусный маршрут из Москвы в Петербург. Всего по стране на внутренние междугородние рейсы пришлось 80% купленных билетов. Остальные 20% составили зарубежные автобусные туры. При этом их количество увеличилось на 5%, сообщает АБН со ссылкой на данные аналитиков Tutu.ru.

Среди петербуржцев наибольшей популярностью пользуются автобусные маршруты в Тихвин. Доля пассажиров в этом направлении за год увеличилась с 0,5% до 1%.

Ранее «Ъ» писал, что потери российских перевозчиков от запрета авиаперелетов в Грузию могут составить до 3 млрд рублей.