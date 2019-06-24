ИГ взяло ответственность за нападение на сотрудников ДПС в Грозном

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на сотрудников ДПС в Грозном. Об этом сообщила SITE Intel Group, агрегирующая информацию об ИГ.

Инцидент произошел накануне, 23 июня. Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, однако водитель машины внезапно ударил одного из полицейских ножом. В потасовку вступил проходивший мимо сотрудник Росгвардии, бандита застрелили. Оба силовика при этом получили ранения.

По данным МВД, в автомобиле нападавшего было изъято гладкоствольное ружье. Преступником был уроженец и житель Грозного, 21-летний Ахмед Барзаев. Следственный комитет России возбудил дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).