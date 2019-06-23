В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС

В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО. «Сегодня вечером в Грозном на улице Асланбека Шерипова сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Водитель машины внезапно нанес удар ножом сотруднику полиции»,— сказал собеседник агентства.

Правоохранители застрелили бандита, рассказал источник. «Личность нападавшего установлена. Это уроженец и житель Грозного 1996 года рождения»,— сказал источник.

По данным другого источника агентства, в результате нападения пострадали сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии.