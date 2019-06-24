24 июня, понедельник
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

На Урале зарегистрировано более 2,7 тысяч фактов незаконного оборота наркотиков

За первую половину 2019 года на Среднем Урале возбуждено более 2,7 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщил врио замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Мильчаков. По его словам, c начала года полиция задержала 1,5 тыс. человек. К административной ответственности за тот же период было привлечено более 2,5 тыс. человек, из которых 427 задержали за хранение наркотиков.

В ходе спецопераций также выявлено более 40 наркопритонов, где сотрудники спецслужб изъяли 40 кг наркотических средств. Половина из них — синтетические. По словам врио замначальника управления, ситуация с наркотиками в регионе «стабильная».

Ранее в департаменте информполитики сообщали, что Свердловская область вошла в число десяти регионов России с наименьшими темпами прироста преступлений связанных с наркотиками. За 2018 год количество возбужденных уголовных дел по наркотикам снизилось на 18%.

Ранее депутаты Госдумы РФ заявляли о планах скорректировать наказание за хранение наркотиков. За хранение запрещенных веществ в крупном размере предлагалось понизить максимальный срок заключения с десяти до пяти лет. Однако президент Владимир Путин отказался смягчать «наркотические» статьи Уголовного кодекса. Об этом он сообщил в ходе прямой линии 20 июня.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-FM” «Статьям о незаконном обороте наркотиков не дали шанса»

Екатерина Аверина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Приложения

Партнерский проект

Профиль пользователя