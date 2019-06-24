На Урале зарегистрировано более 2,7 тысяч фактов незаконного оборота наркотиков

За первую половину 2019 года на Среднем Урале возбуждено более 2,7 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщил врио замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Мильчаков. По его словам, c начала года полиция задержала 1,5 тыс. человек. К административной ответственности за тот же период было привлечено более 2,5 тыс. человек, из которых 427 задержали за хранение наркотиков.

В ходе спецопераций также выявлено более 40 наркопритонов, где сотрудники спецслужб изъяли 40 кг наркотических средств. Половина из них — синтетические. По словам врио замначальника управления, ситуация с наркотиками в регионе «стабильная».

Ранее в департаменте информполитики сообщали, что Свердловская область вошла в число десяти регионов России с наименьшими темпами прироста преступлений связанных с наркотиками. За 2018 год количество возбужденных уголовных дел по наркотикам снизилось на 18%.

Ранее депутаты Госдумы РФ заявляли о планах скорректировать наказание за хранение наркотиков. За хранение запрещенных веществ в крупном размере предлагалось понизить максимальный срок заключения с десяти до пяти лет. Однако президент Владимир Путин отказался смягчать «наркотические» статьи Уголовного кодекса. Об этом он сообщил в ходе прямой линии 20 июня.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-FM” «Статьям о незаконном обороте наркотиков не дали шанса»

Екатерина Аверина