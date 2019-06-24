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Renault и Nissan стали партнерами Waymo

Концерн Renault-Nissan объявил о подписании договора о сотрудничестве с проектом Waymo, который занимается развитием беспилотных автомобилей.

Стороны намерены работать над продвижением беспилотной перевозки пассажиров и доставке товаров в Японии и Франции и повышением безопасности беспилотного транспорта. Первоначально сотрудничество Renault-Nissan и Waymo будет идти только во Франции и Японии, а затем запланировано расширение проекта за счет Китая.

Напомним, в настоящее время с Waymo сотрудничают концерн Fiat Chrysler Automobiles, марки Jaguar и Honda.

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