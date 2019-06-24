Число банкротств в России за семь лет выросло на 41,5%

Число юрлиц-банкротов в России за семь лет увеличилось на 41,5% — с 25 855 до 36 596, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). На сегодняшний день в процедуре банкротстве находится чуть меньше 1% всех юрлиц в России.

По словам замруководителя ФНС Константина Чекмышева, рост числа банкротств в основном связан не с экономическими причинами. «Именно пострадавших должников в России в пределах 10% — тех, кто обанкротился из-за неправильной бизнес-модели и других объективных обстоятельств. В основном мы видим, что компании осознанно идут к банкротству для списания долга»,— пояснил он.

По данным ФНС, 70% должников-юрлиц входит в процедуры банкротства уже без имущества. При банкротстве активы в среднем продаются в пять раз дешевле рыночной стоимости. Кредиторы в итоге получают не более 4–5% задолженности.

Лишь в 1,2% случаях суды назначают реабилитационные процедуры. «Финансовое оздоровление и внешнее управление, к сожалению, часто переходят в конкурсное производство. Доля успешных реабилитационных процедур — всего 0,2%. Лишь каждое 500-е банкротство приводит к оздоровлению предприятия»,— добавил замглавы ФНС.

В марте решение Конституционного суда и разъяснение президиума Верховного суда внесли существенные изменения в режим банкротства юрлиц, не имеющих активов: произошло расширение круга лиц, на которых могут быть возложены расходы в деле о банкротстве. ФНС, как и другие кредиторы, при этом сохранила возможности предъявления претензий к контролирующим «пустые» компании лицам уже после списания их задолженностей.

Подробности — в публикации “Ъ” «Иски к мнимой пустоте законны».