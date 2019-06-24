Вход на Сабантуй с участием глав Татарстана и Туркменистана закрыли ради безопасности — исполком Казани

Вход на территорию площади «Майдан» в березовой роще поселка Мирный Советского района Казани закрыли ради безопасности, пишет «Бизнес Online» . По словам главы исполкома города Дениса Калинкина, желающих попасть на праздник было очень много, поэтому организаторы приняли соответствующее решение.

«Для нас это повод подумать. Я приношу извинения у всех, для кого праздник оказался подпорчен»,— заявил господина Калинкина.

Накануне в соцсетях появились видео, на котором видно, что у входа на Сабантуй образовалась давка. Эту площадку посетила официальная делегация главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова и госсоветника Минтимер Шаймиева.

По оценке МВД по Татарстану, на четырех площадках во время Сабантуя побывало 196 тыс. человек.

Читайте подробнее о расходах на Сабантуй в Казани в материале “Ъ-Казань” «Сабантуй заткнет за пояс».

“Ъ-Казань”