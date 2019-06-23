Сабантуй заткнет за пояс

Популярный татарский национальный праздник Сабантуй, который сегодня пройдет в Казани на четырех площадках — в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, на озере Лебяжье и на казанском ипподроме — не дешево обходится бюджету. Как стало известно “Ъ-Казань”, власти города в этом году заплатят за организацию всеобщего веселья 71,6 млн руб. — на 1,7 млн руб. больше, чем годом ранее. Устроить гуляния взялись две казанские компании — «Пропраздник» и «Дирекция культурных и социальных проектов». Еще две привлечены для организации перевозок и декорирования площадок. Примечательно, что контракты с ними были заключены за считанные до праздника дни.

Сабантуй в березовой роще поселка Мирный и на казанском ипподроме, судя по бюджету должен стать основной точкой притяжения. На организацию праздника здесь город решил потратить 38,6 млн руб. По сообщениям Казанского кремля, участниками гуляний здесь будут глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, которых, наверняка, не оставят без сопровождения многочисленные высокопоставленные чиновники и священнослужители. В официальной части им продемонстрируют «национальные подворья районов Татарстана», а также культурную площадку Туркменистана. Для почетных гостей организуют питание: кейтеринг рассчитан на 100 человек. В Казанском кремле не исключают, что господин Бердымухамедов, если «будет в соответствующем настроении», поучаствует в народных забавах. Для победителей всяческих состязаний здесь приготовили более 50 единиц бытовой техники, сотни наборов канцтоваров и детских игрушек, а также барана, которого обычно вручают лучшему батыру, одолевшему всех соперников в борьбе на поясах (куреш).

Принимать гостей на этих площадках мэрия города поручила казанскому ООО «Пропраздник», учрежденному, согласно данным kartoteka.ru, Дмитрием Мартыновым и с 2017 года оказывающему услуги по организации мероприятий по заказу местных властей (только на тендерах управления культуры Казани компания заработала 77,6 млн руб.). Контракт с «Пропраздником» на сумму 38,6 млн руб. на организацию Сабантуя-2019 был заключен менее недели назад — 17 июня. Не удивительно, что на работы в столь сжатые сроки не было других претендентов. Сама закупка была объявлена 27 мая.

Согласно техзаданию, на эти деньги компания должна была закупить упомянутые призы, включая барана «весом не менее 100 кг», а также задекорировать площадки, обеспечить техническое и звуковое сопровождение мероприятий и подготовить всю концертную программу с участием хора Турецкого и татарских певцов — Айдара Сулейманова и Данира Сабирова.

В помощь «Пропразднику» власти привлекли транспортную компанию «Буревестник» Вячеслава Улитина и ООО «Арт-студия “Абрикос”». «Буревестник» выиграл тендер на 1,1 млн руб. на перевозку участников и организаторов праздника до мест проведения Сабантуя. «Абрикос» за 744 тыс. руб. подготовит техническое и звуковое оборудование, а также задекорирует площадки на майдане поселка Мирный.

Еще позднее — 18 и 20 июня — были заключены контракты с ООО «Дирекция культурных и социальных проектов», принадлежащим супругам Беленовым, возглавляющим Федерацию черлидинга Татарстана. Компания взялась оказать похожий перечень услуг за 31,2 млн руб. Всего с 2015 года ООО исполнило 48 контрактов на сумму 79,6 млн руб. по организации мероприятий, в том числе для комитета по делам детей и молодежи Казани и управления культуры Казани, а также для Бугульминского исполкома.

Примечательно, что 21 июня городские власти организовали акцию сбора подарков для Сабантуя по аналогии с древней традицией. Повозки с аниматорами проехали от улицы Карла Маркса до Старо-Татарской слободы, сделав две остановки — на площади Свободы и у театра Камала. Там, как сказано на сайте мэрии, глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов подарил аниматорам подушки, а 55 заведений общепита города передали скутер, комплекты постельного белья, полотенца, бытовую технику, кухонную посуду и даже барана – все, что по условиям тендера должны обеспечить организаторы праздника.

В прошлом году Сабантуй посетили, по данным полиции, 218 тыс. человек. Напомним, в 2018 году национальный праздник пришелся на дни Чемпионата мира по футболу. В 2017 году Сабантуй проходил лишь в Мирном и конно-спортивном комплексе — тогда площадки посетили около 50 тыс. человек.

Салават Юсупов