В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе (ЦВО). По его словам, она была организована по решению верховного главнокомандующего вооруженных сил России, президента Владимира Путина. Господин Шойгу поручил проинформировать о проверке иностранных военных атташе.

Проверка продлится с 24 по 28 июня. Она пройдет на 35 полигонах. «Данное мероприятие направлено на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019"»,— сказал господин Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил.

Министр уточнил, что органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приведены в высшую степень боеготовности с 06:00.