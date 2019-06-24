ЦИК Турции провозгласил победу кандидата от оппозиции на выборах мэра Стамбула

Глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювен объявил о победе кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула. Он набрал 54,21% голосов избирателей, а его оппонент экс-премьер Турции Бинали Йылдырым — 44,99%, передает CNN Turk.

«Явка на выборах составила 84,5%»,— уточнил глава ЦИКа. Он добавил, что опротестовать итоги выборов можно будет в стамбульском отделении ЦИКа в течение двух дней.

Выборы в Стамбуле прошли 31 марта.Тогда победу на выборах с минимальным перевесом в 25 тыс. голосов также одержал господин Имамоглу. Однако после пересчета части бюллетеней ЦИК обнаружил ряд нарушений и назначил перевыборы. Экрем Имамоглу к тому моменту уже три недели как вступил в должность мэра, и его удостоверение пришлось аннулировать. Повторные выборы состоялись 23 июня.

Подробнее о том, как прошли перевыборы, читайте в материале “Ъ” «Стамбул не дал себя переголосовать».