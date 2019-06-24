Сбербанк и «Имение Сикоры» продолжат сотрудничество Краснодарское отделение ПАО Сбербанк 20 июня организовало пресс-тур по производству одного из важнейших своих клиентов – ООО Имение «Сикоры».

И.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко посетила производственную площадку клиента ООО «Имение Сикоры». В ходе визита руководитель компании Александр Сикорский провел экскурсию по виноградникам, производственным цехам, а также рассказал о текущем состоянии дел предприятия.

На последовавшем после экскурсии пресс-подходе руководители двух компаний ответили на вопросы приглашенных журналистов. Речь шла о предпосылках развития виноделия в России, сопутствующих трудностях и успешных результатах партнерства между Сбербанком и «Сикорой».

«Краснодарский край – это основной винодельческий регион нашей страны, и Сбербанк уделяет большое внимание работе с компаниями этой отрасли. «Имение Сикоры» – молодое предприятие, но европейские стандарты и высокое качество продукции, подтвержденное международными наградами, дают большой потенциал, в том числе экспортный. Банк продолжит сотрудничество с «Имением Сикоры» в этом и других направлениях развития бизнеса», - сказала исполняющая обязанности Управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Сергиенко.

«Российское виноделие на данный момент переживает если не подъем, то определенно новый этап своего развития. Производителей вина в стране становится все больше, и это безусловный плюс для индустрии. Но отечественные виноделы все еще сталкиваются с определенными трудностями, и главная из них – в области законодательства. Наше налогообложение не адаптировано под масштабы производства, которые в перспективе будут увеличиваться. Чтобы виноделие развивалось и приносило оправданную прибыль, необходимо подвести его под единый сельхозналог. Ведь хорошие вина должны появляться не только за счет энтузиазма производителей, но и за счет массового развития индустрии», - заявил руководитель Имения «Сикоры» Александр Сикорский.

ООО «Имение Сикоры» располагает 45 га виноградников. По сортовому составу это классические французские сорта Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Пино нуар, Рислинг, Совиньон блан, Шардоне и автохтонный сорт Красностоп. В ноябре 2017 года между Краснодарским отделением Сбербанка и ООО «Имение Сикоры» был заключен договор на сумму 365 млн рублей на финансирование проекта по строительству цеха по переработке винограда и виноградной продукции. В настоящий момент цех построен, оборудование закуплено, а оборот компании увеличился на 40%. По заявлению Александра Сикорского, новые производственные мощности имения позволяют выпускать до 350 тысяч бутылок в год.

Завершился пресс-тур обедом в дегустационном зале, на котором гостям предоставили на пробу вина основной линейки Имения «Сикоры». После чего участники пресс-тура поблагодарили организаторов за прием и на прощание пожелали компании процветания и успехов.