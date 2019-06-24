«Татнефть» может заняться переработкой добываемой в Туркменистане нефти

ПАО «Татнефть» планирует заняться переработкой добываемой в Туркменистане нефти и и развивать технологии в бурении нефтяных и газовых скважин и зарезке боковых стволов в этой стране, сообщает пресс-служба компании. Соответствующие договоренности предполагаются в рамках меморандума, подписанного между властями республики и компанией в ходе визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Казань.

«Переработка — это новые задачи, которые надо для себя осмыслить, пожелания были, в общем, будем готовить предложения»,— цитирует «Интерфакс» главу компании Наиля Маганова.

«Татнефть» уже добывает сырье в Туркменистане с 2010 года — добыча компании в среднеазиатской республике уже составила 200 тыс. тонн нефти. В 2011 году татарстанское ПАО зарегистрировало филиал на территории Туркмении. В этом году компания возобновила работы по увеличению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин на месторождении Готурдепе.

“Ъ-Казань”