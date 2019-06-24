Резидентов индустриальных парков в Удмуртии освободят от уплаты транспортного налога

В госсовете Удмуртии приняли закон, устанавливающих дополнительные льготы для резидентов индустриальных парков региона. Соответствующее решение депутаты утвердили на очередной сессии парламента республики 24 июня.

Напомним, что данный закон освобождает резидентов промышленных парков от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, кроме легковых автомобилей. Кроме того, компании освободят от уплаты налога на имущество, которое учитывается на балансе управляющей компании, расположенной на территории индустриальных парков. Обозначенные льготы будут действовать в течение пяти лет.