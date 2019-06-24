«Одним словом, грузин мы сами от себя оттолкнули»

В Совете федерации заявили о вероятности новых ограничений против Грузии. Как отметил сенатор Франц Клинцевич, Тбилиси может вынудить Москву прибегнуть к новым шагам против себя из-за антироссийской истерии, которая сейчас продолжается в Грузии. 21 июня Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан России в Грузию. Обозреватель «Ъ FM» Михаил Гуревич разбирался в истинных причинах решения Москвы.

С помпой, фанфарами и грозными обвинениями в русофобии Кремль зафиксировал свой очередной внешнеполитический провал. И хотя на грузинском направлении это практически серийный катаклизм, задуматься о причинах произошедшего все же стоит. Для начала определимся, с кем, собственно, случилась ссора. Ведь не с грузинским правительством или парламентом — на официальном уровне отношения с Грузией в последнее время как раз, наоборот, улучшались: были переговоры замминистров иностранных дел, минувшей зимой говорили даже про возможность заключения соглашения с «Газпромом» о поставках российского газа. В конце концов, и пресловутая Межпарламентская ассамблея православия, ставшая номинальной причиной кризиса, тоже не из воздуха возникла.

В Тбилиси же прекрасно знали, что президентом Ассамблеи является православный коммунист из Госдумы. Одним словом, у Кремля не было причин обижаться на грузинские власти, и выходит, что конфликт случился с народом, с людьми, которые 20 июня вышли протестовать на улицы. И хотя многие демонстранты действительно написали на своих плакатах Russia со всякими эпитетами, это обращено именно к тем в Москве, кто опять, спутав себя со всей страной, оскорбился и решил этих грузин наказать. К слову, разницу между официальной Россией и ее народом в Грузии чувствуют прекрасно. Спросите у полутора млн наших граждан, посетивших эту страну только в прошлом году.

Но с Кремлем у грузин свои счеты, и это, к сожалению, взаимно.





Непонятно только, что Кремль сделал для того, чтоб изменить такие настроения в грузинском обществе? Один только визовый режим чего стоит. С 2000 года для того, чтоб попасть в Россию, гражданин Грузии должен преодолеть кучу препятствий и потом надеяться на чудо, которое если и происходит, то по каким-то своим неведомым законам. И недавние послабления в этом вопросе не изменили общей картины. А тут еще и европейский безвиз подоспел.

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В итоге вся грузинская молодежь, которая могла бы приезжать к нам учиться и работать, делает это где угодно, кроме России. И плакаты они пишут на английском, потому что письменный русский учить незачем. А ведь именно люди, владеющие русским и кормящие свои семьи денежными переводами из Москвы, и являются основой нашего влияния на постсоветском пространстве. Даже на Украине, несмотря на все воинственные заявления в Раде, депутаты так и не решились разорвать дипломатические отношения с Россией. Именно из-за миллионов украинцев, курсирующих между нашими странами, несмотря на все катаклизмы. Одним словом, грузин мы сами от себя оттолкнули, причем сделали это задолго до Саакашвили. А теперь еще взяли и обиделись на людей.