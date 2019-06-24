Первый заместитель хакасского губернатора-коммуниста покинет пост

Первый заместитель главы Хакасии Андрей Асочаков уйдет со своего поста спустя семь месяцев после своего назначения. Об этом сообщило ИА «Хакасия» со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе главы Хакасии подтвердили “Ъ-Сибирь” эту информацию. «Андрей Асочаков с сегодняшнего дня ушел в отпуск с последующим увольнением по причине состояния здоровья. Сейчас все его обязанности распределены между остальными замами. Кто займет его место, пока неизвестно»,— сказал пресс-секретарь руководителя республики Максим Усов.

Напомним, бывший депутат Верховного совета Хакасии от «Единой России» Андрей Асочаков стал первым заместителем главы Хакасии Валентина Коновалова после победы коммуниста на губернаторских выборах в ноябре 2018 года. Господин Коновалов взял единоросса к себе в команду во время формирования нового состава республиканского правительства. Позже депутаты парламента региона согласовали кандидатуру первого заместителя.

В правительство Хакасии Андрей Асочаков перешел из парламента, куда избрался депутатом двумя месяцами ранее. В частности, господин Асочаков в прошлом работал заместителем председателя совета министров республики и членом Совфеда.

Как проходили выборы в парламент Хакасии — в материале “Ъ-Сибирь” «Осколки до Енисея»

Юлия Сасевич