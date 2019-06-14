— Какие именно предложения уже есть у компании МегаФон для внедрения в Ижевске в рамках проекта «Умный город»?

— Инфраструктурные и цифровые возможности МегаФона позволяют сделать «умными» многие направления общественной жизни в городах: транспорт, промышленность, социальная и инвестиционная сферы, туризм, медицина, образование.

Так, например, в учебных учреждениях Удмуртии мы предлагаем внедрить систему распознавания лиц. Новая технология обеспечит повышенную безопасность для учащихся и исключит несанкционированный вход посторонних на территорию учебного заведения. В прошлом году мы уже установили такой комплекс в Президентском физико-математическом лицее Санкт-Петербурга. Впрочем, это цифровое решение востребовано не только среди учебных заведений, но и в детских садах, медучреждениях, крупных бизнес-центрах и предприятий с высокими требованиями к контролю доступа.

Для «цифрового развития» городов Удмуртии мы также предлагаем оцифровать транспортную инфраструктуру, установив«умные» светофоры. Решение позволит удаленно регулировать дорожное движение. В зависимости от загруженности потока длительность сигнала светофора может автоматически либо увеличиваться, либо уменьшаться. Подобные проекты МегаФон уже помог реализовать в Тюменской области и в Югре. У нас также есть решения по умному освещению, автоматизированной системе управления парковочным пространством.

На базе технологии «Интернета вещей» в этом году мы также разработали платформу экомониторинга для охраны окружающей среды. Она помогает контролировать экологическую обстановку в автоматическом режиме. Региональные власти смогут онлайн анализировать качество атмосферного воздуха в населенных пунктах. Или руководство промышленных предприятий с помощью нашей платформы сможет контролировать выбросы в атмосферный воздух на своих объектах.

— В 2018 году компания запустила пилотные проекты в ряде городов в рамках «Умного города». Насколько опыт успешен? С какими сложностями столкнулись там?

— Как технологический лидер МегаФон работает над масштабными цифровыми проектами в разных сферах – от транспорта и ЖКХ до телемедицины, сотрудничая с рядом российских регионов.

Проекты «Безопасного города» уже реализованы в Сочи, Самаре, Калининграде, Татарстане. Например, в Иннополисе работают «умные» счетчики для контроля ресурсов ЖКХ. За расходом воды, тепла и электроэнергии жители могут следить даже на своем смартфоне, а счета формируются автоматически. Это первый в России проект внедрения интернета вещей в ЖКХ на базе технологии NB-IoT. МегаФон здесь выступает интегратором, предложив заказчику не только поддержку самих устройств сети, но и проработку интерфейса для отслеживания показаний.

В течение 2018 года мы запустили «пилоты» еще в нескольких городах — Великий Новгород, Нижняя Тура, Магнитогорск, Псков. Так, например, в автобусах Пскова установлены видеокамеры с функцией распознавания лиц и обнаружения оставленных вещей. Подсчитывается пассажиропоток, диспетчеры могут регулировать число автобусов на маршруте. В этом же регионе мы запустили телемедицинское решение — оцифровали фельдшерско-акушерские пункты. Это направление актуально и для Удмуртии.

Все наши решения масштабируются на российские регионы. Но, важно понимать, что «Умный город» — это облачное понятие, которое на практике не имеет коробочных решений, так как у каждого региона своя специфика, задачи. В первую очередь мы ориентируемся на индивидуальные интеграторские проекты, где различные параметры реализации прорабатываются детально под каждого заказчика.

— По каким направлениям компания уже начала внедрять собственные технологии в Ижевске и готова в ближайшее время?

— Примеров масса. С помощью технологии интернета вещей по нашей сети в Ижевске отслеживают передвижение общественного транспорта, передают данные с кардиографов прямо из автомобиля скорой помощи в диспетчерский пункт, наши SIM---карты даже управляют лифтами.

В рамках реализации программы «Безопасный город» мы помогли Службе гражданской защиты МЧС Удмуртии реализовать проект «112». По защищенной линии звонок с номера 112 автоматически переадресовывается в экстренные службы 01, 02, 03, 04.

В региональных масштабах сейчас мы работаем над реализацией пилотного проекта по цифровизации фельдшерско-акушерских пунктов Удмуртии. Организация защищенных каналов связи, ip-телефонии и обеспечение необходимым программно-аппаратным комплексом — все эти вопросы мы взяли на себя, чтобы регион мог оказывать медицинскую помощь пациентам в малых населенных пунктах.

— Насколько Ижевск готов к внедрению этих технологий?

— Одно из главных условий цифровой экономики — развитая телеком-инфраструктура. Это базис для совершенствования цифровых проектов. Инфраструктура МегаФона признана самой развитой на рынке, это подтверждают данные Роскомнадзора. Наша сеть готова к внедрению умных технологий. В Удмуртии уже более 90% населенных пунктов находятся в зоне действия сети МегаФона, высокоскоростной 4G-интернет появился даже в малых селах и деревнях. Мы инвестируем в развитие 3G и 4G, каждому второму жителю республики доступны наши цифровые сервисы и скоростной мобильный интернет.

— Чего сейчас не хватает для запуска цифровых проектов?

— В первую очередь, важна готовность бизнеса и власти инвестировать в цифровизацию и в технологии, чтобы добиться долгосрочной экономии средств и ресурсов. Решения цифровой экономики часто затратны, и во многом не дают мгновенный экономический эффект. Поэтому мы предлагаем госзаказчикам различные варианты финансирования: государственно-частное партнерство, концессию, лизинг.

Например, в Калининградской области по итогам открытого конкурса МегаФон выступает лизингодателем решения «Безопасный город». Длительное время инфраструктура будет у нас на балансе, но постепенно ее выкупят власти. Это хороший вариант сотрудничества, в связи с ограниченным бюджетом заказчиков. Лизинговая модель финансирования проекта предполагает рассрочку платежей для клиентов на несколько лет.

Часто сами заказчики сталкиваются с вопросом отсутствия опыта в реализации подобных проектов. И здесь помогают наши компетенции. МегаФон обладает уникальным набором активов, компетенций и партнеров в совокупности с большим опытом реализации крупных высокотехнологичных проектов. Наличие экспертизы в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M решений, реализации ИКТ-проектов – все это позволяет нам активно участвовать в создании инфраструктуры и решений, необходимых для функционирования элементов умного города в регионах России.

— Есть ли в настоящее время взаимодействие в этом плане с властями Ижевска?

— Благодаря заинтересованности региональных властей Удмуртия фигурирует в цифровой повестке.

В рамках подписанного ранее соглашения по развитию цифровых услуг в регионе мы сотрудничаем с правительством Удмуртской Республики. Для реализации проектов создана совместная рабочая группа. Также, при поддержке правительства, мы продолжаем развивать цифровую инфраструктуру в труднодоступных и малонаселенных пунктах региона по программе «Сельсовет».

— Ощущается ли сейчас и насколько будет острой конкуренция за внедрение технологий в городах среди телекоммуникационных компаний?

Внедрение решений «умного города» требует большого количества сенсоров и датчиков на базе «интернета вещей», облачных вычислений, применения технологий «больших данных», а также высокоскоростного доступа в интернет. Поэтому в реализации проектов «умных городов» операторы связи задействованы в первую очередь. Уже 30-40% населения крупных городов в мире, в том числе Москвы, пользуются решениями «умного города». Согласно экспертным прогнозам, к 2025 году выручка от таких систем в мире достигнет $2,5 трлн рублей.

Телеком-рынок трансформируется под потребности абонентов, государства, бизнеса. Сегодня клиентам нужна не просто качественная связь и мобильный интернет, они ждут комплексные решения, которые позволят сделать повседневную жизнь удобнее, а бизнес-процессы – эффективнее. МегаФон тоже изменился: мы не просто оператор или поставщик связи, а компания интегрированных цифровых коммуникаций. Объединяя различные отрасли, мы выводим на рынок принципиально новые услуги. В 2019 году МегаФон реализует переход от успешных пилотов к полноценному запуску и масштабированию наших решений, расширение пула региона-партнеров и запуск новых проектов.