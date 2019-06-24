Помощник главы китайского МИДа Чжан Цзюнь подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен принять участие в трехсторонней встрече с лидерами России и Индии на полях саммита G20 в Осаке. В какой день состоится встреча, он не уточнил.

«Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС на полях G20. Проведение таких встреч на полях G20 уже стало хорошей традицией для лидеров пяти стран БРИКС. Все мы знаем, что все государства БРИКС являются развивающимися рынками, играющими важную роль в международных отношениях»,— отметил Чжан Цзюнь (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что председатель КНР обсудит с другими лидерами взаимодействие в сфере экономики, политики, безопасности, в области гуманитарных обменов, а также предстоящий в этом году саммит в Бразилии.

Саммит лидеров G20 состоится в Осаке 28–29 июня.

Президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин — о том, чего ожидать от саммита G20 в Осаке.