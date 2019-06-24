Справороссы выдвинули бизнес-омбудсмена на выборы главы Республика Алтай

«Справедливая Россия» выбрала уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай Леонида Ефимова кандидатом от партии на осенние выборы главы региона. По данным пресс-службы партии, также республиканское отделение выдвинуло 19 кандидатов по единому избирательному округу и 16 кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборы в парламент республики.

С 2008 года Леонид Ефимов возглавлял Кош-Агачский район, спустя четыре года он досрочно ушел в отставку. В 2013 году предыдущий глава республики Александр Бердников подписал указ о назначении чиновника на пост бизнес-омбудсмена в регионе.

Выборы главы Республики Алтай и депутатов регионального парламента пройдут 8 сентября. Губернаторские выборы были назначены после отставки руководившего регионом Александра Бердникова в марте этого года. Ранее о своем выдвижении на губернаторские выборы заявили врио главы Олег Хорохордин, лидер рескома КПРФ Виктор Ромашкин, координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Софронов и представитель «Народно-патриотической партии России — власть народу» Михаил Соловьев. Кандидатам нужно сдать подписные листы до 26 июля.

Подробнее о грядущих выборах на Алтае — в материале “Ъ-Сибирь” «Горный коэффициент понижения»

Юлия Сасевич