Красноярская компания требует 1,9 млн рублей за газоснабжение чаши Универсиады

Арбитражный суд Красноярского края принял заявление АО «Красноярсккрайгаз», потребовавшего взыскать с городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства 1,9 млн руб.

Как сообщается в материалах суда, компания заключила с властями Красноярска договор о передаче в безвозмездное временное пользование «Чаши огня», расположенной возле арены «Платинум». Чаша передавалась для проведения зимней Универсиады 2019 года. Стороны договорились, что мэрия возместит расходы компании по газоснабжению и обслуживанию «Чаши огня». Однако требование «Красноярсккрайгаза» о возмещении расходов было оставлено мэрией без удовлетворения. Дата судебного заседания пока не назначена.

Зимняя Универсиада состоялась в Красноярске в марте 2019 года. На соревнованиях было разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, фристайл, лыжное ориентирование и др.

Подробнее о подготовке к Универсиаде — в материале “Ъ-Сибирь” «Спортивное наследство»

Оксана Павлова