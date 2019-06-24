Столицу Индонезии планируется перенести с острова Ява к 2024 году

Индонезия намерена перенести столицу с острова Ява на остров Калимантан, рассказал министр планирования и национального развития Бамбанг Броджонегоро в интервью газете The Jakarta Post. По словам министра, индонезийские власти надеются, что через пять лет правительство страны переедет в новую столицу.

Как заявил господин Броджонегоро, вопросами переноса столицы займется отдельно созданная структура. «Мы рассчитываем, что в будущем году на законодательном уровне будет утвержден генеральный план, а уже к 2024 году правительственные структуры начнут работать в новой столице»,— уточнил министр (цитата по ТАСС).

По его словам, уже точно решено, что главный административный центр страны будет находиться на Калимантане. «Что касается точного места, то президент страны Джоко Видодо объявит его в течение нынешнего года»,— сказал Бамбанг Броджонегоро.

О намерении перенести столицу из Джакарты, которая находится на острове Ява, президент Индонезии объявил в апреле. Изначально предполагалось, что этот процесс может занять до десяти лет. В качестве вариантов для новой столицы рассматривается город Паланкарая, расположенный в провинции Центральный Калимантан.