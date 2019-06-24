«Яблоко» назвало кандидата на выборы мэра Новосибирска

Новосибирское отделение «Яблока» выдвинет бизнесмена и публициста Дмитрия Холявченко на осенние выборы главы города. Решение принято на региональной конференции партии в минувшую субботу. «В течение ближайших двух недель я собираюсь подать документы на регистрацию, сформировать штаб и бюджет»,— сказал “Ъ-Сибирь” господин Холявченко.

Дмитрий Холявченко — гендиректор агенства недвижимости «Республика». С 2017 года стал заместителем председателя новосибирского отделения «Яблока». Весной 2019 года победил на праймериз партии по определению кандидатуры для выдвижения на выборы мэра.

Выборы главы Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 году по однотуровой системе. Пока в избирком подал документы о своем выдвижении один кандидат — координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в регионе Сергей Бойко, решивший идти на выборы самовыдвиженцем.

Ранее о намерении баллотироваться заявили мэр-коммунист Анатолий Локоть, независимый депутат горсовета Наталья Пинус, бывший вице-губернатор региона Виктор Козодой от «Справедливой России», бизнесмен Сергей Проничев (Партия роста), беспартийный член фракции ЛДПР в новосибирском заксобрании Дарья Украинцева от «Зеленых», координатор реготделения ЛДПР Евгений Лебедев и общественник Олег Викторович из Партии дела.

Подробнее о грядущих выборах — в материале “Ъ-Сибирь” «Несистемная оппозиция системному оппозиционеру»

Юлия Сасевич