Новый мэр Стамбула будет утвержден после рассмотрения апелляций

Новый мэр Стамбула, повторные выборы которого прошли в воскресенье, 23 июня, будет утвержден после рассмотрения апелляций, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя ЦИК Турции Сади Гювена.

«Выборы закончены, они прошли спокойно. Все бюллетени добавлены в систему, в ближайшее время результаты будут обнародованы. Когда закончится процесс рассмотрения апелляций, новому мэру будет выдан мандат»,— сказал Сади Гювен журналистам.

По предварительным оценкам, оппозиционный политик Экрем Имамоглу набирает 54% голосов, его основной соперник, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Бинали Йылдырым — 45% голосов. Йылдырым и Эрдоган уже поздравили Имамоглу с победой на выборах.

Выборы в Стамбуле прошли еще 31 марта. ЦИК Турции, после подсчета голосов сообщил, что победу на выборах в Стамбуле с минимальным перевесом в 25 тыс. голосов одержал Экрем Имамоглу. После пересчета части бюллетеней разрыв сократился до 13 тыс. Затем ЦИК обнаружил другие нарушения и назначил перевыборы. Экрем Имамоглу к тому моменту уже три недели как вступил в должность мэра. Его удостоверение пришлось аннулировать.

Подробнее о том, как прошли перевыборы, читайте в материале “Ъ” «Стамбул не дал себя переголосовать».