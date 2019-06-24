Kyodo: Япония и Россия не заключат соглашение по СХД на Курилах на G20

Из-за существующих разногласий между Москвой и Токио невозможно заключить окончательное соглашение по ведению совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южной части Курильских островов, сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники. Подписание документа планировалось в ходе предстоящей встречи лидеров двух стран на саммите G20 в Осаке. Как сообщает издание, соглашению было уделено недостаточно внимания из-за подготовки мирного соглашения между Россией и Японией. Разногласия в частности касаются утилизации отходов и в сфере туризма.

Российская сторона, как пишет издание, рассчитывала на масштабные проекты: возведение мусороперерабатывающего завода, а также строительство гостиниц и прочей туристической инфраструктуры. В то время, как японские власти предложили учредить туроператора для морских экскурсий, а также установить на островах прессы для мусора, чтобы уменьшить его объем.

Соглашение о СДХ на Курилах было принято на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Нагато в декабре 2016 года. Было решено, что сотрудничество будет вестись по пяти направлениям: аквакультуре, тепличным хозяйствам, ветроэнергетике, туризму и переработке отходов.