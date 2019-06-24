Лидеры рейтинга WTA после рекорда Серены Уильямс

После того как с 18 февраля 2013 года по 11 сентября 2016 года американка Серена Уильямс провела на первом месте 186 недель подряд, установив рекорд женского тенниса, лидеры рейтинга WTA менялись 12 раз.

Первая ракетка мира Даты Количество недель Анжелик Кербер (Германия) 12.09.2016 — 29.01.2017 20 Серена Уильямс (США) 30.01.2017 — 19.03.2017 7 Анжелик Кербер (Германия) 20.03.2017 — 23.04.2017 5 Серена Уильямс (США) 24.04.2017 — 14.05.2017 3 Анжелик Кербер (Германия) 15.05.2017 — 16.07.2017 9 Каролина Плишкова (Чехия) 17.07.2017 — 10.09.2017 8 Гарбинье Мугуруса (Испания) 11.09.2017 — 08.10.2017 4 Симона Халеп (Румыния) 09.10.2017 — 28.01.2018 16 Каролина Возняцки (Дания) 29.01.2018 — 25.02.2018 4 Симона Халеп (Румыния) 26.02.2018 — 27.01.2019 48 Наоми Осака (Япония) 28.01.2019 — 23.06.2019 21 Эшли Барти (Австралия) 24.06.2019 — 14.07.2019 3*