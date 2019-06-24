Лидеры рейтинга WTA после рекорда Серены Уильямс

После того как с 18 февраля 2013 года по 11 сентября 2016 года американка Серена Уильямс провела на первом месте 186 недель подряд, установив рекорд женского тенниса, лидеры рейтинга WTA менялись 12 раз.
Первая ракетка мира
Даты
Количество недель
Анжелик Кербер (Германия)
12.09.2016 — 29.01.2017
20
Серена Уильямс (США)
30.01.2017 — 19.03.2017
7
Анжелик Кербер (Германия)
20.03.2017 — 23.04.2017
5
Серена Уильямс (США)
24.04.2017 — 14.05.2017
3
Анжелик Кербер (Германия)
15.05.2017 — 16.07.2017
9
Каролина Плишкова (Чехия)
17.07.2017 — 10.09.2017
8
Гарбинье Мугуруса (Испания)
11.09.2017 — 08.10.2017
4
Симона Халеп (Румыния)
09.10.2017 — 28.01.2018
16
Каролина Возняцки (Дания)
29.01.2018 — 25.02.2018
4
Симона Халеп (Румыния)
26.02.2018 — 27.01.2019
48
Наоми Осака (Япония)
28.01.2019 — 23.06.2019
21
Эшли Барти (Австралия)
24.06.2019 — 14.07.2019
3*
*Минимальное количество недель, которое Эшли Барти проведет на первом месте.