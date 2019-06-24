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Лидеры рейтинга WTA после рекорда Серены Уильямс

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

После того как с 18 февраля 2013 года по 11 сентября 2016 года американка Серена Уильямс провела на первом месте 186 недель подряд, установив рекорд женского тенниса, лидеры рейтинга WTA менялись 12 раз.

Первая ракетка мираДатыКоличество недель
Анжелик Кербер (Германия)12.09.2016 — 29.01.201720
Серена Уильямс (США)30.01.2017 — 19.03.20177
Анжелик Кербер (Германия)20.03.2017 — 23.04.20175
Серена Уильямс (США)24.04.2017 — 14.05.20173
Анжелик Кербер (Германия)15.05.2017 — 16.07.20179
Каролина Плишкова (Чехия)17.07.2017 — 10.09.20178
Гарбинье Мугуруса (Испания)11.09.2017 — 08.10.20174
Симона Халеп (Румыния)09.10.2017 — 28.01.201816
Каролина Возняцки (Дания)29.01.2018 — 25.02.20184
Симона Халеп (Румыния)26.02.2018 — 27.01.201948
Наоми Осака (Япония)28.01.2019 — 23.06.201921
Эшли Барти (Австралия)24.06.2019 — 14.07.20193*

*Минимальное количество недель, которое Эшли Барти проведет на первом месте.

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