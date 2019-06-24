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Топ-10 российских регистраторов по итогам 2018 года

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8
Название Выручка (млн руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль (млн руб.) Изм. за год (%) Реестры на обслуживании (тыс. шт.) Изм. за год (%) Филиалы (шт.) Трансфер-агенты (шт.)
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т. 1737,7 2,2 514,6 2,6 12,0 3,4 51 27
«Статус» 817,1 10,5 135,2 213,0 5,5 -9,2 33 22
«ВТБ Регистратор» 809,5 7,9 72,7 60,5 7,4 -7,0 47 6
«Реестр» 501,0 -5,6 55,4 -21,8 5,2 -3,6 25 16
«Новый регистратор» 476,3 -0,6 28,1 82,0 5,4 -5,8 28 8
СР-ДРАГА 455,2 8,0 99,7 19,4 1,1 -2,6 7 7
«Реестр-РН» 386,8 6,8 32,4 30,1 1,9 -6,7 13 10
Профессиональный регистрационный центр 298,6 82,9 94,8 88,3 1,0 -5,7 6 9
«Сервис-Реестр» 200,6 -11,4 69,9 -35,0 1,7 -9,1 12 8
«Ведение реестров компаний» 199,1 7,8 24,6 110,5 1,1 -4,1 6 5
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Компании ранжированы по выручке.

По данным Национального рейтингового агентства.

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