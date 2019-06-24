Топ-10 российских регистраторов по итогам 2018 года

|
|Название
|Выручка (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|Чистая прибыль (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|Реестры на обслуживании (тыс. шт.)
|Изм. за год (%)
|Филиалы (шт.)
|Трансфер-агенты (шт.)
|Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
|1737,7
|2,2
|514,6
|2,6
|12,0
|3,4
|51
|27
|«Статус»
|817,1
|10,5
|135,2
|213,0
|5,5
|-9,2
|33
|22
|«ВТБ Регистратор»
|809,5
|7,9
|72,7
|60,5
|7,4
|-7,0
|47
|6
|«Реестр»
|501,0
|-5,6
|55,4
|-21,8
|5,2
|-3,6
|25
|16
|«Новый регистратор»
|476,3
|-0,6
|28,1
|82,0
|5,4
|-5,8
|28
|8
|СР-ДРАГА
|455,2
|8,0
|99,7
|19,4
|1,1
|-2,6
|7
|7
|«Реестр-РН»
|386,8
|6,8
|32,4
|30,1
|1,9
|-6,7
|13
|10
|Профессиональный регистрационный центр
|298,6
|82,9
|94,8
|88,3
|1,0
|-5,7
|6
|9
|«Сервис-Реестр»
|200,6
|-11,4
|69,9
|-35,0
|1,7
|-9,1
|12
|8
|«Ведение реестров компаний»
|199,1
|7,8
|24,6
|110,5
|1,1
|-4,1
|6
|5